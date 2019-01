Wolfach Tunnel wird für vier Stunden gesperrt

Wolfach. Grund für die Sperrung ist laut Pressemitteilung der Einbau einer Löschwasserpumpe am Ostportal. "Um den erhöhten Anforderungen an die Tunnelsicherheit zu entsprechen, wird eine Löschwasserpumpe in die Wasserleitungen eingebaut. So wird den gestiegenen Anforderungen an die Tunnelsicherheit auch im Bereich der Löschwasserversorgung Rechnung getragen", heißt es. Um die Anlage am Ostportal des Tunnels zu errichten, wird der Verkehr auf der B 294 von Schramberg in Richtung Haslach währenddessen durch Wolfach umgeleitet. Die Fahrzeuge der Gegenrichtung können auf der Bundesstraße verbleiben, heißt es. Die Nutzung einer Fahrbahnhälfte reiche für die Arbeiten aus.