Wolfach Tausende besuchen Kuchenmarkt

Auch wenn an den Ständen der mehr als hundert Marktbeschicker von Socken über warme Unterwäsche alles, was das Herz begehrt, zu erstehen war: Es wurde auch an jene gedacht, denen es nicht so gut geht. Für die Polio-Hilfe in Kenia hatten zahlreiche fleißige Hände der katholischen Frauengemeinschaft Oberwolfach gestrickt, die beliebten "Lumpenschuhe" hergestellt und gebacken. Fast ein Zentner Busserle wurde in klingende Münze verwandelt.