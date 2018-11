Wolfach Schwarzwaldverein sucht Schnapsdieb

Wolfach - Im Kinzigtal ist’s idyllisch. Keine Meldungen der Polizei in der Montagsausgabe. Soweit, so gut. Auch mal schön. Eine etwas andere Meldung hat hingegen der Schwarzwaldverein (SWV) Wolfach zu bieten. Der Verein sucht nämlich nach seinem Schnaps. Ja, richtig gehört – im Wolfach treibt ein Schnapsdieb sein Unwesen. Und offenbar hat er es auf die Flaschen am Martins-Brünnle abgesehen. "Offensichtlich hat sich ein Schnapsdieb häuslich im idyllischen Kirnbachtal niedergelassen", schreibt der SWV in einer Mitteilung. Im Jahr 2018 sei im Schnapsfass am Martins-Brünnle bereits die fünfte Schnapsflasche abhanden gekommen.