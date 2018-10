Wolfach Rückendeckung bei Zuschussfrage

Unabhängig davon habe er sich als Vorsitzender BLHV-Ortsvereins Wolfach mit dem Thema befasst. Betroffene Eltern aus St. Roman, der BLHV, örtliche Betriebe und die Landfrauen Wolfach/Oberwolfach haben gemeinsam einen Brief an den Landrat verfasst. "Darin haben wir ihn um einen Bürgerdialog zu Themen des Ländlichen Raums vor Ort gebeten", so Schneider. Dabei solle es, neben der Schülerbeförderung, auch um schnelle Internetanschlüsse, das Abwassernetz im Außenbereich und das Thema Offenhaltung gehen. "Der Ländliche Raum hat eine Vielfalt von Problemen", sagt er. Scherer habe darauf durchaus positiv reagiert. Ein solches Gespräch könne es wohl Anfang 2019 geben, berichtet Schneider.

Derzeit gibt es am Morgen zwei Busverbindungen ab St. Roman. Kinder, die mit dem früheren Bus morgens zur Schule fahren, müssten dort auf den Beginn des Unterrichts warten. Die Zeiten des zweiten Schulbusses, dessen Streichung im Raum steht, decken sich mit den Öffnungszeiten des Kindergartens sowie mit dem Unterrichtsbeginn der beiden Wolfacher Bildungseinrichtungen. Dabei gehe es nicht nur um die Frage, wie Schüler befördert werden. "Mit den betreffenden Buslinien fahren auch Kindergartenkinder", so Schneider. Vor allem deswegen habe es in der Sitzung Widerstand gegen die Streichung der Buslinie gegeben. Jüngeren Kinder könne eine Wartezeit, bis der Kindergarten öffnet, nicht zugemutet werden.

"Es ist uns wichtig, dass die Kindergartenkinder bei der ganzen Diskussion nicht aus dem Blickfeld verschwinden", sagte er. Es gelte, einen Weg zwischen Wirtschaftlichkeit und einer sinnvollen Beförderung zu finden. "Es bleibt spannend", sagte Schneider. "Das Thema ist kein Selbstläufer, wir müssen da am Ball bleiben."

Der Antrag der FWV-Kreistagsfraktion umfasst zwei Forderungen. Erstens soll der Höchstbetrag über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten spätestens zum beginn des zweiten Schulhalbjahrs von 1200 auf 1800 Euro erhöht werden. Der Betrag soll künftig entsprechend der Tarifsteigerung im Tarifverbund TGO fortgeschrieben werden. Außerdem soll die Kreisverwaltung prüfen, welche Vor- und Nachteile gesehen werden, wenn mittelfristig der Höchstbetrag nicht mehr je Schüler, sondern je gefahrenen Kilometer bemessen wird.