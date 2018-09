Wolfach Niklaus von Flüe steht im Mittelpunkt

Wolfach. Das teilen die Organisatoren Renate Bröhl und Diakon Willi Bröhl mit. Eigens für dieses Konzert wird ein Projektchor sowie -orchester gegründet. "Das war besonders spannend, weil wir vorher nicht wussten, wer alles mitmacht", erklärt Renate Bröhl. Neu sei auch, dass dem Konzert am Sonntag ein Projektwochenende mit Komponistin Alexandra Kleiser aus Gengenbach vorausgehe.

An diesem Wochenende sollen die Stücke einstudiert werden. "Die Teilnehmer haben zuvor noch nie miteinander musiziert", erklärt Willi Bröhl. "Das macht das Ganze so spannend." Toll sei auch, fügt Renate Bröhl hinzu, dass die Teilnehmer vom Alter her bunt gemischt seien.

Höhepunkt des Wochenendes ist der Konzertabend am Sonntag ab 18 Uhr in der katholischen St.-Laurentius-Kirche, bei dem das Leben des schweizerischen Landesheiligen Niklaus von Flüe, auch Bruder Klaus genannt, unter dem Titel "Viel näher als Du glaubst" musikalisch erzählt wird. Das Stück wurde von Kleiser eigens für die Diözesanwallfahrt der Erzdiözese Freiburg nach Flüeli im vergangenen Jahr komponiert. Die Texte stammen von Schwester Maria Magdalena Schlageter aus Hegne. In 24 Texten sowie mehrstimmigen Liedern und Wechselgesängen von Chor und Orchester wird die Lebensgeschichte des von Flüe und seiner Frau Dorothee Wyss erzählt.