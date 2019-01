Wolfach Nachwuchs zeigt sehr hohes Niveau

Weiter ging es mit Carina Carbone an der Klarinette und Elena Hansmann am Klavier. Ihr Vorspiel zeichnete sich vor allem durch Genauigkeit und Spielfreude aus. Schon mit den "Dance Preludes" von Witold Lutoslawski überzeugten sie das Publikum. Beim Andantino zeigten sie, was in ihnen steckt und rissen das Publikum mit.

Anna Sum (Klarinette) und Lina Scharer (Klavier) spielten anschließend ebenso versiert wie gefühlvoll zwei kleine Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart und "Three Short Pieces" von Paul Kreisel. Mit "Arlequin" entführten sie die Zuhörer in die bunte Welt des Zirkus.

Im Anschluss traten zwei Flötistinnen auf, die sich in diesem Jahr dem Musik-Abitur stellen. Begleitet von Alexander Geladze am Klavier spielte Celine Vollmer einen Satz von Jaques Iberts "Jeux". Ohne Begleitung zeigte sie sich mit "Les Folies D’Espagne" von Marin Marais sehr gefühlvoll und mit viel Ausdruckskraft. Ebenso feurig spielte Leia Schilli anschließend, wieder am Klavier von Geladze begeleitet, ein russisches Zigeunerlied von Wilhelm Popp. Mit "Hailbut Toil" und "Catch a Crab" von Collin Cowles gab sie dem Abend einen faszinierenden und würdigen Abschluss.

Die Musikschule Offenburg/Ortenau ist in diesem Jahr von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Januar, Gastgeber für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert". Alle Musikbegeisterten und Neugierigen sind eingeladen zum Zuhören, denn der Wettbewerb ist öffentlich.