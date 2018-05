Wolfach Musiknachwuchs zeigt sein Können

Wolfach-Kirnbach . An Trompete, Saxofon, Klarinette, Querflöte, Posaune, der kleinen Trommel und am Xylophon zeigte sich der Kapellennachwuchs in der Breite gut aufgestellt. Dazu kommen sechs Mädchen und Jungen aus der Blockflötengruppe, die sich in diesem oder dem kommenden Musikschul-Semester für ein "großes" Instrument entscheiden werden.

Manfred Schafheutle, Vizepräsident des Blasmusikverbands Kinzigtal, lobte die Bandbreite der musikalischen Ausbildung im Musikverein Kirnbach. Franziska Huber, die engagierte Vorsitzende der Bläserjugend, nahm dieses Kompliment gern stellvertretend für ihr Leitungsteam entgegen. Huber verhehlte allerdings nicht die Enttäuschung darüber, dass von den Lehrkräften der Musikschule niemand Zeit für den Vorspielnachmittag gefunden hatte.

Für die notwendige Betreung des jungen Blockflöten-Ensembles war die Kirnbacherin Heike Thoma eingesprungen. Thoma begleitete gleich zu Beginn auch ihre ehemalige Schülerin Laura Krawczyk beim Querflöten-Duett von Devienne.