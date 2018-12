Wolfach Mit Paketen zum gefüllten Gabentisch

Zu Hause angekommen musste er feststellen, dass dieser fehlte – er hatte ihn vergessen. Also setzte der Mann sich hin und schrieb einen Brief mit den besten Wünschen für Weihnachten, und der Bitte, ihm doch seinen Pulli zu schicken. Es vergingen ein paar Tage, dann brachte der Postbote ein Paket, viel zu schwer für nur einen Pullover. Er öffnete es und siehe da: Es kamen zum Pullover Geschenke zum Vorschein. Es schickt sich ja nicht, kurz vor Weihnachten nur ein vergessenes Etwas zurück zu schicken, man legt dann auch noch ein paar Geschenke bei. Und so kamen dann auch noch wunderbare Köstlichkeiten zum Vorschein. Pottsuse – eine eingekochte Köstlichkeit vom Schwein mit vielen Kräutern – leckere Kekse, eine Flasche Mumme – ein ganz spezielles Bier, das nur in der Stadt Braunschweig gebraut wird – und ein Buch über eben diese alte geschichtsträchtige Stadt.

Als der Mann sich im nächsten Jahr wieder auf die Besuchsreise machte, hatte er einen großen Koffer dabei, so dass sich seine Freunde und die Verwandtschaft schon darüber erschraken, denn es sah ja nach einem längeren Aufenthalt aus. Aber nein – nach drei Tagen reiste er mit den besten Wünschen seiner erleichterten Gastgeber ab. Seine Reise dauerte drei Wochen, dann hatte er alle Besuche erledigt. Sein Koffer hatte wohl die Schwindsucht, denn es war kaum noch etwas drinnen. Er hatte überall bei seinen Gastgebern etwas vergessen. Da einen Pullover, natürlich nicht bei den gleichen Leuten wie im vergangenen Jahr. Ein paar Schuhe, dort ein Hemd, dann einen Schal und so weiter.

Nun musste er dringend seine Post erledigen. Und so schrieb er: "Mit den Besten Wünsche für das Weihnachtsfest und das Neue Jahr." Und er habe etwas Wichtiges vergessen, und ob man ihm das denn nicht noch vor dem Fest schicken könne. Diesen Brief sandte er an alle seine Besuchsstationen und wartete voller froher Erwartung, was passieren würde. Auf der Poststation seiner Heimatgemeinde wunderte man sich über die Paketeingänge für unseren schlauen Helden. Das Mofa reichte nicht, es musste ein Auto her um all die "vergessenen" Sachen auszuliefern.