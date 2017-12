Wolfach Kaffeetanten und Trommler spenden

Eigentlich jammerschade, wenn man sich allein das Veranstaltungsprogramm anschaut, welches Schafheutle nur für 2018 auf die Beine zu stellen gewillt ist (siehe Infokasten).

Geld für Vereinskasse

Mit den Aktionen soll zum einen Geld in die Vereinskasse kommen, zum anderen soll der schmucke Schlosshof als Veranstaltungsort mit besonderem Ambiente weiter im Veranstaltungskalender etabliert werden.

Im Pressegespräch betonten Schafheutle, Lein und Oberle die Notwendigkeit, die Sanierung der Schlosshalle anzugehen, die Schlosshalle müsse als Schlussstein der Stadtsanierung gesehen werden. Die Fördergelder dafür seien zweckgebunden und die Stadt müsse sich beeilen, damit diese nicht verfielen.

Daher sei der Fokus für 2018 noch ein letztes Mal auf dem Ensemble Schlosshof/Schlosshalle zu legen.

Mit der Troika Schlosskapelle, Museum im Schloss und Schlosshalle verfüge Wolfach dann um den bereits sanierten Schlosshof herum über ein Ensemble, das beispielsweise für Hochzeiten als wertiges Rundumpaket attraktiv würde. Möglich seien da Trauung in der Kapelle, Empfang unter der Linde im Hof und Feier in der Schlosshalle.

Aber auch "nur" als Rückzugsort für Veranstaltungen im Schlosshof sei die Halle wichtig, ob ihrer Größe werde diese wie schon vor dem Bau der Festhalle für Vereine zu einem wichtigen Lokal werden.

2018 wird das Heeresmusikkorps Ulm auftreten. Das Konzert wird allerdings in der Stadthalle Hausach stattfinden, da die Bühne der Wolfacher Festhalle zu klein ist. Am 9. Mai 2018 gibt die Oberwolfacher Band "The dorph" ihre Visitenkarte im Schlosshof ab, am 25. Juli 2018 wird es ein Speckvesper-Seminar mit musikalischer Begleitung mit "Gardefischle" geben (bei dem der richtige Umgang mit beziehungsweise der Verzicht auf Gabel und Messer wahrscheinlich auf dem Lehrplan stehen wird) und am 16. August werden Alfred Metzler und Thomas Hafen mit musikalischer Unterstützung von Hanna Schiekofer und Roland Jäckle bei einer Lesung auftreten.