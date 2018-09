Wolfach "Jeder einzelne Blumenkasten hilft"

Wolfach. "Wir wollen das Thema nach der Ausstellung nicht einfach im Sande verlaufen lassen", erklärt Angelika Kalmbach-Ruf im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Die Ausstellung mit dem Titel "Lebensräume für Schmetterlinge", die bis in den Juli durch das Kinzigtal reiste, seie gut besucht gewesen. Einige der Ausstellungen wurden durch Schautafeln ergänzt, auf denen der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord über Wildbienen informierte. Das habe sich gut ergänzt, erklärt sie. Darum gebe es im Winterhalbjahr noch einen "Nachschlag".

Die BUND-Ortsgruppe habe deshalb eine neue Broschüre mit dem Titel "Faszination Schmetterlinge und Co." aufgelegt, die über Pflanzen informiert, die sich als Futterpflanzen für Schmetterlinge in heimischen Gärten und Blumenkübeln eignen. "Wir wollen damit sowohl die Gärtnereien als auch Privatleute ansprechen und auf das Thema aufmerksam machen", erklärt sie. Die Broschüre zeigt Beispiele für eine Insektenfreundliche Bepflanzung und deren Blühzeit sowie Nacht- und Tagfalter. "Alle sind am Limit und brauchen unsere Hilfe", heißt es in der Broschüre.

Keinesfalls dürfe man für das Insektensterben einzig die Landwirtschaft verantwortlich machen, betont sie. Vielmehr müsse jeder einzelne umdenken. Und dazu gehöre es, sich über geeignete Pflanzen zu informieren. Wer etwas auf die Blumenauswahl achte, der tue schon viel für die Insekten, sagt Kalmbach-Ruf. "Jeder einzelne Blumenkasten hilft."