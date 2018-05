Wolfach Ideensuche für schönere Ortsmitte

Wiedmaier erkundigte sich danach, ob die Arbeitsschritte bis zu drei Wochen dauerten, was vom Architekten bejaht wurde. Die Stadt, in deren Obhut das Objekt unter Denkmalschutz fällt, wird voraussichtlich die Kosten von 3500 Euro für die Anstrich-Farbe übernehmen. Der genaue Einsatzplan in Absprache mit dem pensionierten Maler Manfred Martin wird noch erstellt und bekanntgegeben.

Zusätzlich wollen die "Freunde des alten Rathauses" die Stadt Wolfach als Besitzer davon überzeugen, auch noch die Reparatur der maroden Fenster im Erdgeschoss zu übernehmen. Das Dach sei Happle zufolge aber in einem guten Zustand. Nur gelegentlich sollte der städtische Bauhof ein Auge darauf haben und einen Ziegel auswechseln.

Sanierungsauftakt ist eine Art Baustellen-Hock beim Wohnzimmer-Open-Air am Samstag, 21. Juli. Happle hat bei der Band "The Dorph" noch etwas gut und hofft auf ein Gratis-Konzert der drei Jungs. In diesem Rahmen kann jeder Besucher in lockerer Atmosphäre die ersten zwei Meter gegen eine Bratwurst streichen. Davor gilt es für die "Freunde", den Bürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden aus dem Stadtrat für ihre Ideen zu gewinnen.

Gegen Ende des 13. Jahrhunderts war das einstige Rathaus ein Pfarrhaus. Von dort aus wurde eines der größten Kirchendekanate verwaltet. Der Bereich erstreckte sich über Wolfach bis hin zu Villingen-Schwenningen. 1901 erfolgte der Neubau. Das Rathaus bekam sein heutiges Gesicht, das bis zur Eingemeindung (1975) zu Wolfach genutzt wurde.