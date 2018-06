"Puh… jetzt aber nix wie rein ins kühle Nass" – so haben am Mittwoch viele kleine Wasserratten gedacht, die dem heißen Wetter in Wolfachs Schlossteich ein Schnippchen schlugen. Dieser Tag mit seinen Temperaturen bis zu 31,5 Grad war laut Wetter-Experten und Schwabo-Mitarbeiter Franz Schmalz der aktuell heißeste Tag 2018 in Wolfach. Selbst in den Videotexten von ARD und ZDF wurde die Stadt als heißester Ort am Mittwoch angegeben. Durch die schnelle Erwärmung wurde es teils unerträglich. Zeigte das Thermometer am Montag gerade 25 Grad an, kletterten die Temperaturen am Dienstag schon auf 28 Grad. Diese rasche Wärmeentwicklung, unterstreicht Schmalz, sei gar nichts Außergewöhnliches. Und die heiße Jahreszeit fängt mit der am gestrigen Donnerstag begonnenen Sommerzeit gerade erst an. Der heitere Wasserspaß in den Anlagen beim Schloss wird daher vorerst nicht versiegen. So können die Wolfacher auf Rudi Carells Schlager 2018 wirklich verzichten: "Wann wird es endlich wieder Sommer, ein Sommer, wie er früher einmal war?" Foto: Bea