Wolfach Gut, aber kein Anlass für Höhenflüge

Im Forst sei aufgrund der Stürme mit rund 30 000 Euro weniger Einnahmen zu rechnen. Auch die Grundstückserlöse haben sich nicht so entwickelt, wie von der Stadt erhofft.

Nur Momentaufnahme

Auf Erfahrungswerten basierend hat der Kämmerer Mehrausgaben in Höhe von 15 000 Euro für das Budget der Feuerwehr und 40 000 Euro für den Winterdienst veranschlagt. "Weitergehende Entscheidungen werden noch im Gemeinderat getroffen", verwies Göpferich auf die Natur einer Momentaufnahme des Haushaltszwischenberichts. Die geschätzten Kosten in Höhe von 45 000 Euro für das Geländer am Gassensteg waren beispielsweise bereits Makulatur nach der Sitzung vorausgegangenen Zusammenkunft des Technischen Ausschusses. (wir haben berichtet).

Bisher ist laut dem Kämmerer noch keine Kreditaufnahme aus den Ermächtigungen der Jahre 2017 und 2018 erfolgt und wird voraussichtlich dieses Jahr auch nicht notwendig. Insgesamt zog Göpferich ein positives Fazit: Die Finanzsituation ist gut, aber zu Höhenflügen besteht kein Anlass.