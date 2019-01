Wolfach Gregor Firner übernimmt den Vorsitz

"Viele, viele schöne Jahre habe ich mit euch verbracht", bedankte sich Bösel für die lobenden Worte. Er ist den Kleintierzüchtern schon seit seiner Jugend verbunden und bezeichnete Firner als seinen Ziehvater, von dem er viel gelernt habe. "Im Augenblick brauche ich aus privaten und beruflichen Gründen einfach Zeit für mich persönlich", so Bösel. Er bleibt dem Verein als passives Mitglied erhalten und versicherte, "wenn Not am Mann ist", zu helfen. In seinem letzten Bericht erinnerte er an viele erfolgreiche Aktivitäten des Vereins wie unter anderem die Lokalschau in der Wolfacher Festhalle und die Kreis- und Landesschau.