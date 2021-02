Wolfach "Fasnet-Flair im Herzen mitnehmen"

Wolfach - Wo am Schnurrsonntag sich eigentlich die Lokale in Wolfach füllen, füllte sich in diesem Jahr vielmehr die Hauptstraße: Die Schaufenster-Ausstellung der Freien Narrenzunft zog viele Besucher an, die dann doch etwas Fasnets-Luft schnuppern wollten. Der Schwarzwälder Bote hat sich ebenfalls auf den närrischen Rundgang begeben.