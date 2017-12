Wolfach Eine Ära geht nach 212 Jahren zu Ende

Wolfach . Sehr gefasst wirkten die Mitarbeiter des Notariats Wolfach am gestrigen Donnerstag. Oberjustizrat Werner Kadel blickte dennoch mit Wehmut auf das Standortende, nach fast 212 Jahren in Wolfach. "Also es tut schon ein bisschen weh – ­als ›Fürst im Fürstenberg‹ im Wolfacher Schloss zu gehen. Insofern beerdigen wir wirklich das Amtsnotariat."

Arbeitslos wird damit aber keiner: Alle Angestellten haben eine andere Weiterbeschäftigung gefunden, sowohl in der Justiz, als auch beim Freiberufler Vogt. Die Räume könnten weitergenutzt werden; sie sind im Besitz des Landes Baden-Württemberg. Das Amtsgericht Wolfach, das bereits das Gebäude nutzt, ist laut Kadel sehr interessiert, diese zu übernehmen.

Kadel selbst wechselt nach 18-jähriger Tätigkeit in Wolfach zurück zum Landgericht Offenburg. Dort wird er als Vorsitzender Richter zwei Zivilkammern führen: eine für Handelsangelegenheiten und die andere mit Schwerpunkt Baurecht. Diese Entscheidung habe er aus Altersgründen gefällt – Kadel ist 57 Jahre alt. Er möchte nicht aus dem Staatsdienst ausscheiden und sich selbstständig machen. Außerdem habe er mit seiner Frau ein Haus in Hausach und fühle sich als "Kinzigtäler mit Migrationshintergrund" voll integriert. Auch in Wolfach habe er sich "pudelwohl" gefühlt und erinnert sich gern an Anektdoten während seiner Zeit als Notar zurück.