Wolfach Das Heft

Abseits der Wanderwege: Röcklehofbauer Franz Bruder aus dem Grafenloch in Kirnbach informiert am 16. Juni über die Rückkehr des Wolfs und die Offenhaltung der Landschaft. "Ein aktuelles Thema das bewegt", so die Mitteilung. Mit dem Sommerbiathlon in Kippenheim im Juli geht der Verein neue Wege. Am Wochenende 19. und 20. Oktober wird eine Nachtwanderung mit Übernachtung in Mehrbettschlafräumen auf der Hark veranstaltet. Der Besuch des Esslinger Mittelalter-Weihnachtsmarkts im Dezember schließt das Wanderjahr ab.

Die bisherigen Mittwochswanderer heißen nun Wochentagswanderer. Zwölf Touren sind aktuell überwiegend in Wolf- und Kinzigtal geplant, aber auch auf dem Flößerwegle in Alpirsbach, dem Gutacher Tälerweg, dem Fohrenbühl und dem Lösshohlwege-Pfad am Kaiserstuhl. Wie in jedem Jahr ist auch wieder die traditionelle Wanderung aufs Käppele im November und die Nikolauswanderung zum Jahresabschluss dabei. Als Wanderführer sind Paula und Jochen Pilsitz, Karl-Heinz Mietzner, Ingrid Belli, Albin Hettich, Hermine Schmider sowie Karl und Anita Ruhe tätig.

Für die älteren Mitglieder: Ein jährlicher Höhepunkt für die älteren und nicht mehr so mobilen Mitglieder ist die "Fahrt ins Blaue", die am 25. August zum Zuckerfest mit großer Blumenparade in Erstein führt.

Die Nordic-Walking Gruppe des Schwarzwaldvereins Wolfach startet unter Leitung von Andrea Schillinger am 3. April in die neue Saison. Die Gruppe, die sich in der Regel jede Woche am Mittwochnachmittag um 17.30 Uhr am Wolfacher Kurgartenhotel trifft, ist laut Mitteilung immer circa 90 Minuten lang unterwegs.

Die Gruppe Jugend und Familie bietet wie in den Vorjahren monatliche Termine an. Darunter die Klassiker "Ostereiersuchen am Biesle" am 22. April und "Waldweihnacht auf St. Jakob" am 21. Dezember.

Weitere Veranstaltungen: Neben der Hauptversammlung am 23. März im Kurgartenhotel mit Neuwahlen ist das Jockelesmühlenfest an Christi Himmelfahrt ein weiterer Höhepunkt. Zum Auftakt wird Pfarrer Stefan Voss ab 10.15 Uhr einen Gottesdienst im Grünen abhalten. Anschließend serviert der SWV einen Mittagstisch mit Getränken sowie Kaffee und Kuchen. Für die Kinder wird es ein Programm geben.