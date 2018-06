Wolfach Caritasverband Kinzigtal bekommt mehr Geld

Wolfach . Mit acht zu sechs Stimmen wurde dem Antrag des Caritasverbands Kinzigtal auf Erhöhung der kommunalen Mitunterstützung stattgegeben – vier Räte des Gremiums enthielten sich der Stimme. Das in der Sitzung vorliegende Anschreiben des Caritasverbands an die Bürgermeister der Raumschaft hatte zuvor für lebhafte Diskussionen gesorgt.

In dem Brief heißt es: "In den vergangenen 22 Jahren wurden Schwankungen auf der Einnahmenseite durch Anpassungen im Stellendeputat und Beiträgen der Arbeitsgemeinschaft Pflege und Versorgung ausgeglichen." Die Verwaltungs- und Raumkosten habe bis 2017 der Caritasverband als Trägeranteil übernommen. Seit Beginn dieses Jahres entfällt dies, da die Fachaufsicht auf den Ortenaukreis übertragen wurde und für eine solche Stelle keine Kirchensteuermittel bereitgestellt werden können, so der Brief.

Er tue sich schwer damit, dem Antrag zuzustimmen, meinte Gemeinderatsmitglied Bernd Busch (Grüne). Der Kreis habe die Hoheit übernommen, aber nicht den Ausfall der Caritas. Den Kommunen werde immer mehr aufgebürdet. "Auch Kleckerlesbeträge summieren sich auf", so Busch.