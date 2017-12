Wolfach Bahn saniert Übergänge in Halbmeil

Die Investitionsmaßnahmen werden aus unter anderem Abschreibungen, Überschüssen der Vorjahre sowie einer Kreditaufnahme in Höhe von 169 855 finanziert. Auch im Eigenbetrieb "Städtische Abwasserbeseitigung" gibt es entgegen Göpferichs vorläufiger Einschätzung in der Novembersitzung eine geplante Kreditaufnahme in Höhe von 81 865 Euro. Das Volumen des Erfolgsplans im Bereich der Abwasserbeseitigung beziffert sich auf rund 1,05 Millionen Euro, das Volumen des Vermögensplans 2018 beläuft sich auf 576 500 Euro.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt laut dem Rechnungsamtsleiter durch unter anderem Abschreibungen, Finanzmitteln aus den Vorjahren und der geplanten Darlehensaufnahme.

Gewerbegebiete als Schwerpunkt

Die Erschließung von Gewerbegebieten steht laut Bürgermeister Thomas Geppert als zukünftiger kommunale Schwerpunkt auf der Agenda. In die Planung dazu gehört auch die Beseitigung des "Nadelöhrs" der Bahnunterführung im Schmelzegrün in den nächsten Jahren. Die größere Maßnahme eines Neubaus nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz wird voraussichtlich ein gemeinsames Projekt von Bund, Kommune und Bundesbahn.

Der Bahnübergang in Halbmeil in Höhe des Gasthauses Löwen wird nächstes Jahr von der Bahn von Grund auf saniert. Dies gab Hauptamtsleiter Dirk Bregger in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch bekannt. Bei der für die Kommune kostenneutralen Maßnahme soll Lastwagen- Begegnungsverkehr ermöglicht und neue Schranken installiert werden.

Im gleichen Zuge wird der Bahnübergang im "Bohmen" Halbmeil, bereits der Gemarkung Schiltach zugehörig, ebenfalls saniert und mit neuen Schranken versehen.

Die Stadt Wolfach wurde von einem Beauftragen der Bundesbahn in nichtöffentlicher Sitzung von der Sanierung der veralteten Anlagen informiert.

Ab Januar ändern sich die Gebühren für Wasser und Abwasser.

Schmutzwassergebühr 2,40 Euro je Kubikmeter Frischwasser und Niederschlagswassergebühr 0,34 Euro je Quadratmeter versiegelter Fläche, die Wasserversorgungsgebühren betragen 2,80 Euro je Kubikmeter Frischwasser.