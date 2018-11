Wolfach Auto beschädigt und einfach weitergefahren

Wolfach (red/lst). Ein 52-Jähriger stellte laut Mitteilung sein Auto zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr in der Schulstraße in Wolfach ab. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Wagen und setzte seine Fahrt unbekümmert fort, berichtet die Polizei. Am zurückgelassenen Auto entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum nun gesuchten Fahrer geben kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier in Haslach unter Telefon 07832/97 59 20, heißt es abschließend.