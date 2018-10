Wolfach Amtsgericht verurteilt Unglücksfahrer

Wolfach. In der Fortsetzung der Hauptverhandlung aus der vergangenen Woche wurden die Zeugen sowie der Sachverständige nochmals befragt. Dem Angeklagten wurden fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs sowie dreifache Körperverletzung vorgeworfen.

Im vergangenen Februar soll der 18-jährige Angeklagte an einer unübersichtlichen Stelle eine Kurve geschnitten haben und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen sein. Da in der ersten Sitzung ein technischer Defekt am Motorrad des Unglücksfahrers nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Verhandlung nun fortgeführt.

Gänzlich neue Erkenntnisse brachte die erneute Zeugenbefragung allerdings nicht. Ein Freund des Angeklagten besuchte in den vergangenen Tagen die Unfallstelle nochmals. Dabei seien ihm einige Dinge wieder eingefallen, die ihn seine ursprüngliche Aussage, der Angeklagte habe "zielstrebig die Kurve geschnitten" revidieren ließen. Es gebe an dieser Stelle keine Fahrbahnmarkierung, außerdem sei rechts ein Parkplatz, der in den Kurvenbereich münde. In der Dämmerung habe es dann so ausgesehen, als habe der 18-Jährige die Kurve geschnitten. Möglicherweise sei er Rollsplit auf der Fahrbahn ausgewichen. Zudem habe er sich nochmal die Handyfotos angeschaut, die er kurz nach dem Unfall aufgenommen habe. Diese habe er allerdings gelöscht.