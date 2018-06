Wolfach 150 Fahrzeuge und kein Ende in Sicht

Die Mehrheit der Anreisenden kommt in Hotels der Stadt und Nachbargemeinden unter. Ein Drittel der Teilnehmer campt. Nicht mehr als zehn Personen übernachten Maier zufolge in Ferienwohnungen.

Grabsch, ein richtiger Oldtimer-Liebhaber und Mitglied der "Brezelfenstervereinigung Deutschlands", sowie Maier planen bereits seit 4. Februar 2015. Veranstalter ist die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). Es sei auch gelungen, so Geppert, "schlagkräftige Vereine" mit ins Boot zu holen, die beim Treffen bewirten. Der erwirtschaftete Erlös kommt 1:1 den Vereinskassen zugute.

Japaner reist an

Der Radiosender SWR3 bereichert das Programm mit seiner "Elch-Party" am Samstag auf dem Festzelt in den Kinziganlagen. Der Vorverkauf bei den Tourist-Informationen Wolfach, Hausach und Schiltach läuft bereits. Ein DJ wird für Jung und Alt auflegen.

Die "Brezelfenstervereinigung Deutschland" trifft sich zweimal jährlich: im Frühling sowie Herbst. Sie zählt Grabsch zufolge 1400 europaweite Mitglieder. Einige kämen zum Beispiel aus Österreich. Exotisch wird es auch beim bevorstehenden Treffen: Ein Japaner reist an und fährt Grabschs Käfer. Dessen Frau hatte dem Mann die Veranstaltung zur Hochzeit geschenkt. Grabsch unternimmt mit beiden dann am Samstag eine "Hochzeitstour".

Auch die Stadt bereitet sich vor: Das Museum im Schloss bietet schon seit längerem die passende VW-Sonderausstellung an (wir berichteten). Die Geschäfte in der Innenstadt rüsten ihre Schaufensterdekoration auf.

Vor acht Jahren fand das erfolgreiche VW-Veteranentreffen in Oberwolfach statt. Danach habe es viele Anfragen gegeben, ob wieder eine solche Veranstaltung im Schwarzwald wiederholt werde. Diesmal entschieden sich die Organisatoren für Wolfach, da dort beispielsweise die Infrastruktur besser ist.

Eigentlich sei der Anmeldeschluss schon vorbei, aber es gebe noch Kapazitäten auf der grünen Wiese an der Wolfbergstraße/Mattenweg in Oberwolfach, teilt Maier mit. Dort stehen Fahrzeuge ab 1967 und es übernachten Camper. Die Zufahrt in die gesperrte Innenstadt (siehe Info) ist nur mit einer farbigen Plakette möglich. Besonders zur "Wolfach Classic" am Sonntag fahren alle Teilnehmer zur Anmeldestelle beim Campinggelände in Oberwolfach, Wolfbergstraße 1.

Schaulustige können den Brauchtumsabend am Freitag und die "Elch-Party" besuchen. Zudem küren sie ihren Publikumsliebling. Bis Samstagvormittag können die Favoriten auf Handzetteln notiert und diese beim Rathaus abgegeben werden. "Aus Wolfach wird Wolfsburg", freut sich Grabsch schon jetzt.

Vom 14. bis 16. Juni gesperrt:

Hauptstraße von Stadttor bis Stadtbrücke zwischen den Einmündungen Bergstraße

Wäschergässle und Rathausparkplatz

Zufahrten zur Amts- und Kreuzgasse von der Hauptstraßenseite

Obere Grabenstraße beim Haus Nummer zehn von der Kirchstraßenseite

Untere Grabenstraße zwischen zwischen Kinziganlagen und Hugo-Fränzle-Platz

Kirchstraße von Hauptstraße bis Narrenbrunnen

Kleine Dammstraße von der Kirchstraßenseite

Gasse zwischen Vorstadtstraße und Damm beim Schuhaus Mast