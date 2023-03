1 Der Lahrer Speedway-Fahrer Max Dilger war mit seinem Saisonstart nicht zufrieden. Sechs Punkte gab es im ersten Rennen, sein Team La Reole landete nur auf Rang vier. Nach dem Auftakt unterzeichnete Dilger bei einem weiteren Team. Foto:

Max Dilger ist in die neue Speedway-Saison gestartet. Zum Auftakt gab es wenig Punkte und Platz vier mit dem Team La Reole. Der Lahrer hat zudem einen neuen Vertrag in der Bundesliga unterschrieben.









Die französische Liga-Saison startete mit ihrem ersten Rennen in Morizes. Vier Teams waren am Start. Mit an das Startband rollte je Durchgang ein Fahrer der Teams aus Morizes, Marmande, La Reole und Miramont.

Für Max Dilger galt es, nach der langen Zwangspause wieder Sicherheit auf dem Bike zu bekommen. So startete er noch etwas verhalten in den ersten Rennlauf, doch am Ende gab es den ersten Wertungspunkt für ihn. In Lauf zwei konnte er nach einem guten Start zwei weitere Punkte auf seinem Konto sichern. Nicht ganz nach Wunsch lief es in seinem nächsten Lauf, denn er musste etwas zurückstecken und am Ende gab es für ihn nur einen Punkt mit Platz drei. Eine Nullrunde ereilte ihn dann in Durchgang vier, denn hier hatte er mit technischen Problemen am Vergaser zu kämpfen und konnte somit keine Leistung abrufen. In seinem fünften und letzten Lauf brachte er nochmals zwei Punkte ins Ziel. Das Team von La Reole musste sich am Ende mit Rang vier begnügen.

„Ich bin froh endlich mal wieder ein Rennen gefahren zu sein. Das Ergebnis ist für mich natürlich nicht zufriedenstellend. Heute ging es darum, langsam wieder rein zukommen. Mir fehlt noch die nötige Lockerheit und Routine auf dem Motorrad. Da ist noch viel Luft nach oben und es gibt noch einiges aufzuarbeiten, um den Kopf wieder freizubekommen“, so Dilger nach dem Rennen.

Regen in Gorican verhindert mehr Training für den Lahrer

Anschließend machte sich das Team zu einem dreitägigen Training auf den Weg nach Gorican in Kroatien, um weitere Runden auf der Bahn zu absolvieren. Leider hatte es in den Tagen zuvor in Gorican stark geregnet und das Team musste sich in Geduld üben, bis es dann endlich losgehen konnte. „Es ist für mich aktuell noch sehr wichtig möglichst viele Trainings zu absolvieren, damit die Sicherheit und das Gefühl für das Motorrad wieder zurückkommt. Jeder Runde wird das schon wieder besser“, so Dilger.

In der Zwischenzeit hat Dilger noch einen weiteren Liga-Vertrag unterzeichnet. In der Ersten Bundesliga wird er in dieser Saison wieder für das Team der Wikinger aus Brokstedt an den Start rollen. „Mit Brokstedt konnte ich schon tolle Erfolge erzielen und habe mich in diesem Team immer wohlgefühlt“, sagt Dilger zur Vertragsunterschrift. red/lüb