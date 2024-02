Weltliteratur im Parktheater: Musicalversion von „Don Quijote“ überzeugt in Lahr

1 Die Schauspieler der Tourneeproduktion überzeugten durch Engagement und Bühnenpräsenz. Foto: Haberer

Das Musical „Der Mann von La Mancha“ auf der Grundlage des Romanklassikers „Don Quichote“ wurde im Parktheater überzeugend dargeboten. Mit nur 150 Besuchern war die Aufführung aber kein Publikumserfolg.









Link kopiert



Unzählige Male interpretiert und gedeutet, zählt Miguel de Cervantes „Don Quichote“ zu den großen Meisterwerken der Weltliteratur. Das 1965 uraufgeführte, mit zahlreichen Auszeichnungen bedachte Musical „Der Mann von La Mancha“ verpackt den Stoff in eine Geschichte um den Autor selbst: In einem Kerker der Inquisition muss er das Manuskript seines Romans gegen seine Mitgefangenen verteidigen. Miguel de Cervantes, gespielt von Joachim Nimtz, schlüpft kurzerhand in die Rolle seines tragischen, von allen für verrückt gehaltenen Helden und lässt das Publikum hinter Gittern teilhaben an den Abenteuern eines Mannes, der furchtlos für das Gute und Edle streitet.