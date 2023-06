Nicht nur im Märchen ist ein Kuss etwas Magisches. Auch in der Realität liegt ihm ein ganz besonderer Zauber inne. Doch nicht nur zwischen Liebenden ist ein Kuss ein Zeichen tiefster Zuneigung.

Auch wenn etwa eine Mutter ihr Kind küsst oder ein Enkel seine Oma, drückt das Liebe und Verbundenheit aus. Zum Tag des Kusses am 6. Juli wollen wir all diese Facetten zeigen – und so die Frage beantworten: „Wie schön küsst Lahr?“.

Dazu, liebe Leserinnen und Leser, brauchen wir jedoch Ihre Hilfe: Schicken Sie uns bis zum 30. Juni ihr schönstes Kussbild in und um Lahr, das für Sie am besten dieses besondere Gefühl einfängt, per E-Mail an gewinnen@lahrer-zeitung.de. Die schönsten Bilder werden in der Ausgabe am 6. Juli veröffentlicht.

Die schönsten Bilder werden in der Zeitung veröffentlicht

Mit der Einsendung Ihres Bildes erklären Sie sich mit einer eventuellen Veröffentlichung in unserer Zeitung und auf unserer Internetseite einverstanden. Ebenso bedeutet die Einsendung Ihres Fotos, dass Sie abgeklärt haben, dass die darauf abgebildeten Personen mit einer Veröffentlichung einverstanden sind. Die Auflösung des Bildes sollte mindestens 250 dpi betragen.

Ein Date im Europa-Park zu gewinnen

Der Einsender des schönsten Bildes gewinnt ein „Rendezvous für zwei“ – wahlweise einzulösen in den Europa-Park-Hotels Colosseo oder Santa Isabell. Enthalten in dem Paket, das der Europa-Park zur Verfügung stellt, sind ein kostbares Milchbad in der Partnerbadewanne, eine entspannende Rückenmassage und zwei Gläser Sekt.

Unsere Redaktion freut sich auf Ihre Einsendungen und ist schon gespannt: Wie schön küsst Lahr?