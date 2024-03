Wechsel an der Führungsspitze: Kippenheimer Feuerwehr hat einen neuen Kommandanten

1 Die neue Führungsspitze und die Geehrten der Kippenheimer Feuerwehr sowie Bürgermeister Matthias Gutbrod (Zweiter von links). Foto: Schillinger-Teschner

Seit 2014 hatte Andreas Hurst das Amt als Kommandant der Feuerwehr Kippenheim inne – und hatte viel Herzblut in diese Aufgabe gesteckt. Nun stellte er sein Amt zur Verfügung. Als Nachfolger wurde der bisherige Abteilungskommandant Kippenheim, Lucas Riegger, gewählt









Link kopiert



Sein Werdegang in der Freiwilligen Feuerwehr Kippenheim ist beispielgebend: Im Alter von zwölf Jahren ist Andreas Hurst am 1. Oktober 1989 in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Am 21. Januar 1995 wechselte Hurst mit 18 Jahren in den aktiven Dienst, legte 2016 das erste Leistungsabzeichen ab und fühlte sich zu Leitungsaufgaben berufen. So wurde er 2004/2005 zum stellvertretenden Kommandanten der Abteilung Kippenheim und 2009 zum stellvertretenden Kommandanten der Gesamtwehr gewählt. Das Amt des Kommandanten der Gesamtwehr hatte Andreas Hurst seit 2014 inne. Diese lange Zeitspanne belegt, mit wie viel Herzblut und Engagement er seinen Platz in der freiwilligen Feuerwehr ausgefüllt hat. Viele bedeutende Projekte, die Beschaffung von neuen Einsatzfahrzeugen, wie zuletzt das HLF 10 sind unter seiner Federführung verwirklicht worden. Zuletzt war er impulsgebend an der Umsetzung der Feuerwehr-Bedarfsplanung – auch im Hinblick auf die dringend erforderliche Personalgewinnung – beteiligt. Bei der Änderung der Feuerwehrsatzung 2019 hat Hurst aktiv mitgewirkt.