Die Herrenknecht AG hat rückwirkend zum 1. Januar 2023 eine Mehrheitsbeteiligung an der „H. Anger’s Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft“ erworben. Gemeinsam sollen Technologien „made in Germany“ die Wärmewende voranbringen.

Zwei inhabergeführte Familienunternehmen bündeln ihr Knowhow: Rückwirkend zum 1. Januar 2023 übernimmt die Herrenknecht AG zwei Drittel der Anteile an der „H. Anger’s Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft“.

Zum Portfolio des Unternehmens aus Hessisch Lichtenau gehören Geräte und Dienstleistungen für Flach- sowie Tiefbohrungen, unter anderem für die Geothermie. „Eine ideale Ergänzung zu unserem Produktangebot im Bereich der automatisierten Tiefbohranlagen“, so Martin Herrenknecht, Vorstandsvorsitzender der Herrenknecht AG, in einer Pressemitteilung. „Die geteilte unternehmerische und ingenieurstechnische DNA werden wir nutzen, um die Wärmewende voranzutreiben und den Zugang zu natürlichen Ressourcen zu vereinfachen.“

Lesen Sie auch

Neuer Bedarf an Bohranlagen, Equipment und Services

Allein in Deutschland sollen 50 Prozent der Wärmeerzeugung bis 2030 klimaneutral sein. Die Geothermie ist als nicht-fossile Energiequelle mit ihrer stetigen Verfügbarkeit zentral für die Erreichung dieses Ziels. Der Ausbau und die Nutzung dieser Wärmequelle sollen nach Plänen der Bundesregierung daher in den nächsten Jahren forciert werden. Daraus entsteht ein Bedarf an neuen Bohranlagen, Equipment und Services, der durch Technologien des Herrenknecht-Konzerns künftig noch besser gedeckt werden kann.

Die „H. Anger’s Söhne Bohr- und Brunnenbaugesellschaft“ beschäftigt rund 150 Mitarbeiter. Sie ist spezialisiert auf Bohrungen bis 7000 Meter Tiefe. Neben der Geothermie werden Projekte in den Bereichen Lagerstätten und Untergrunduntersuchungen realisiert. Zum wesentlichen Leistungsspektrum des Unternehmens gehört auch der Brunnenbau für Trink-, Mineral- und Thermalwasser.