Vorstellung beim Neujahrsempfang: Wie der TV Sulz fit für die Zukunft werden will

Im Vereinsheim des Turnvereins Sulz versammelten sich Mitglieder, Freunde und Unterstützer des Vereins, sowie zahlreiche Vertreter der örtlichen Vereine, des Ortschaftsrats und der Politik, um gemeinsam das neue Jahr einzuläuten und auf erfolgreiche sportliche Erfolge zurückzublicken. Nach einem schwungvollen Lied zur Begrüßung eröffnete Frank Isele vom siebenköpfigen Vorstandsteam die Veranstaltung und hieß alle herzlich willkommen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Isele betonte unter anderem die erfolgreiche Bewältigung von Veranstaltungen und Wettkämpfen. Besondere Anerkennung erhielt das Projekt der Dachsanierung des Vereinsheims. Zudem freute man sich über den charmanten Ersatz für den abwesenden Oberbürgermeister Markus Ibert, Senja Dewes, sowie die Anwesenheit des Ortsvorstehers Rolf Mauch, der Fraktionsvorsitzenden und Vertreter der örtlichen Vereine.

Unter dem Motto „Machen ist wie wollen, nur krasser“ möchte man nun die Weichen für die Zukunft stellen. Der Neujahrsempfang stand also ganz im Zeichen der Restrukturierung und der zukünftigen Pläne des Vereins. Oliver Fimm vom Vorstandsteam blickte gemeinsam mit den Anwesenden auf den Zeitraum seit Amtsantritt zurück und gab einen Ausblick auf die kommenden Herausforderungen.

Vorstand hat sich mit dem Feedback beschäftigt

Der große Andrang zur Mitgliederversammlung im November 2023 habe deutlich gezeigt, dass großes Interesse an der Entwicklung des Vereins bestehe. Über 90 Mitglieder nahmen teil. In den Wochen davor arbeitete der alte Vorstand gemeinsam mit vielen Unterstützern intensiv an der Restrukturierung des Vereins. In Workshops und Sitzungen wurde ein Konzept erarbeitet, um den TV Sulz „fit für die Zukunft“ zu machen. Bei der ersten offiziellen Vorstandssitzung im Dezember wurden voller Tatendrang die ersten Punkte besprochen, darunter das Feedback aus der Mitgliederversammlung, die Nacharbeiten zur Satzungsänderung, die Anschaffung einer Vereinsmanagement-Software inklusive Buchhaltung und die Vorbereitungen für kommende Veranstaltungen. Besonderes Augenmerk wurde auf ein erstes Brainstorming gelegt, bei dem jeder vom Vorstandsteam jeweils drei Themen vorstellte. Auf dieser Basis soll nun ein Fahrplan entworfen werden.

Die „X-Mas-Party 2023“ war ein großer Erfolg, bei dem die Band Reloaded für beste Stimmung sorgte. Zahlreiche Helfer engagierten sich bei den Vorbereitungen, dem Thekendienst und dem Aufräumen. Der Fokus lag anschließend auf den Vorbereitungen für den Neujahrsempfang, für den unter anderem ein neues Design für die Ehrenurkunden erarbeitet wurde.

Für das kommende Jahr hat der Vorstand alle Termine in der ersten Jahreshälfte festgelegt, um besser planen zu können. Bereits fest in Planung sind unter anderem ein Geschäftsraum und der Austausch der Schließanlage des Vereinsheims. Außerdem wurde das Thema „Schließen der Lücken im Veranstaltung- und Trainingskalender“ gestartet und trägt bereits Früchte, teilt der Verein mit. Ein Yoga-Kurs steht in den Startlöchern und die Events „Kappenabend“ am 9. Februar und Oktoberfest-Frühschoppen im September 2024 wurden terminiert. Zudem stehen weitere Ideen auf der Agenda, wie die Verbesserung der Kommunikation innerhalb und außerhalb des Vereins, die Einbindung der Mitglieder bei Veranstaltungen und Aufgaben, die Budgetplanung sowie die Verschönerung der Außenanlage, den Bau einer Terrasse und die Renovierung der Umkleidekabinen.

Sportabzeichen

Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Verleihung der Urkunden zum Deutschen Sportabzeichen durch Jasper Roll. Die stolzen Sportler erhielten ihre verdienten Auszeichnungen und wurden für ihre sportlichen Leistungen gefeiert