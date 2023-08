Der Fahrer eines dreirädrigen Rollers hat am Freitagmittag in Offenburg beim Zusammenstoß mit einem Kleinlaster schwere Verletzungen erlitten.

Der Fahrer eines dreirädrigen Rollers hat am Freitagmittag in Offenburg beim Zusammenstoß mit einem Kleinlaster schwere Verletzungen erlitten. Er musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine örtliche Klinik gebracht werden, teilt die Polizei mit. Nach ersten Feststellungen dürfte der Lkw-Fahrer beim Spurwechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen den Rollerfahrer touchiert haben, so dass dieser gegen 11.45 Uhr stürzte. Die rechte Fahrspur der Kinzigbrücke am Offenburger Messekreisel in Richtung Autobahn war während der Unfallaufnahme und bis zum Abschleppen des Rollers blockiert. Dies hatte entsprechende Verkehrsbehinderungen zur Folge, heißt es weiter. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 2500 Euro beziffert.