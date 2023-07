Eigentlich hätte die Brücke ab Montag, 24. Juli, voll gesperrt werden sollen – doch dazu kommt es nun nicht, wie das Straßenbauamt am Mittwoch mitgeteilt hat. Da die Sperrungen der Gleise durch die Bahn aktuell nicht so umsetzbar sein, wie dies für die Baufirma aus Sicherheitsgründen erforderlich ist, müsse ein Teil der Brückensanierung kurzfristig verschoben werden, heißt es als Erklärung in der Pressemeldung.

Die aus Verkehrssicherheitsgründen dringend notwendigen Arbeiten, wie die Sanierung der Stützen und statische Ergänzungen am Brückenrand, würden dagegen in den kommenden Wochen starten. Für diese Arbeiten sei aber keine Sperrung erforderlich, sodass die jetzige Ampelregelung bestehen bleibt. Damit teilen sich Radfahrer und Autofahrer die Brücke weiterhin. Sie muss jedoch aufgrund ihres Zustandes ab sofort auf Fahrzeuge bis 30 Tonnen beschränkt werden, betont die Behörde.

Die noch anstehenden Arbeiten und die dafür notwendige Vollsperrung der Brücke werden laut Straßenbauamt auf das kommende Frühjahr verschoben.