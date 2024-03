Während der Osterzeit bietet der Europa-Park zahlreiche Mitmachaktionen für Besucher jeden Alters an. In einer Mitteilung informiert der Park, was über die Feiertage geplant ist.

Das Osterprogramm im Europa-Park ist auch in diesem Jahr gefüllt mit Aktionen für die ganze Familie. Darüber informiert der Park in einer Mitteilung. Demnach lädt der Künstler Peter Gaymann die jüngsten Gäste zu einer Malaktion in den Themenbereich Island ein, rund um den Euro-Tower wartet ein Osterparcours und auch Rulantica hält zahlreiche Überraschungen bereit. Ein Überblick.

Cartoonist Peter Gaymann kommt zu Kinder-Osteraktion in den Europa-Park

Mitten in seiner Ausstellung „Da lachen ja die Hühner“ wird Cartoonisten Peter Gaymann am Ostersonntag und Ostermontag zwischen 10 und 12.30 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr zusammen mit Kindern ein riesiges, über zwei Meter großes Osterei bemalen. Die Kinder können zusätzlich auch Skizzen von Gaymann selbst ausmalen. Am Ostermontag wird der Künstler ab 15 Uhr in der Ausstellung Bücher und Bilder signieren. Kinder ab dem Alter von fünf Jahren können an den beiden Ostertagen im Themenbereich Island an der Oster-Malaktion teilnehmen, heißt es weiter.

Der Osterhase kommt in den Französischen Themenbereich

Darüber hinaus gibt es im Französischen Themenbereich vom 29. März bis zum 1. April ein Osterdorf für die Besucher zu entdecken. Viele Aktionen, darunter ein Osterparcours, Eierlaufen oder eine Bastelecke und eine farbenfrohe Frühlingsdekoration laden rund um den Euro-Tower zum Mitmachen ein, kündigt der Europa-Park an. Das Osterdorf ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet und ist im Ticketpreis inbegriffen. Auch die Suche nach den goldenen Ostereiern findet in diesem Jahr erneut statt. Der Osterhase hoppelt durch den Freizeitpark und versteckt dabei täglich zehn goldene Ostereier. Die glücklichen Finder können ihr goldenes Ei an eine der Informationen bringen und erhalten im Gegenzug ein großes Osternest mit vielen tollen Überraschungen, heißt es in der Mitteilung.

Ostereiersuche in Rulantica

Die Wasserwelt Rulantica hält vom 29. März bis zum 7. April ebenfalls einige Überraschungen für ihre Gäste bereit – von der Ostereiersuche bis hin zum Mitmachprogramm kommen vor allem die kleinen Gäste laut Europa-Park voll auf ihre Kosten. „Snorri“ versteckt in Rulantica vom 29. März bis zum 1. April täglich fünf goldene Ostereier, die vor Ort gegen einen Gewinn eingetauscht werden können. Außerdem gibt es eine Osterrallye, eine Bastelstation für die jüngsten Besucher und viele weitere Osteraktionen.

Ökumenischer Ostermontagsgottesdienst der „Kirche im Europa-Park“

Zum Ostermontagsgottesdienst lädt die „Kirche im Europa-Park“ alle Interessierten am 1. April um 14.30 Uhr in das Hotel „Santa Isabel“ ein. Unter dem Motto „Ostern – und das Herz fährt Achterbahn“ findet ein interaktiver Gottesdienst mit musikalischer Begleitung für die ganze Familie statt.