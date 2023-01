1 Noel Schmidt bringt sich alle Stücke an seinem Flügel selbst bei. Foto: Merz

Vor einem Jahr hat Noel Schmidt damit begonnen, Klavier-Videos auf der Plattform Tiktok zu veröffentlichen. 1,3 Millionen Abonnenten verfolgen die Musik des 20-Jährigen. Für das Aufnehmen und Schneiden der Clips benutzt er nur sein Handy.















Lahr - Tagsüber arbeitet Noel Schmidt als Finanzassistent bei der Sparkasse in Lahr, abends setzt er sich in seiner Wohnung an den Flügel und erreicht mit seinem Spiel ein Millionenpublikum. Der 20-Jährige hat vor etwa einem Jahr damit begonnen, kurze Videos auf Tiktok zu veröffentlichen, in denen sein Klavierspiel zu sehen und zu hören ist.