44-Jähriger soll Seniorin in Achern überwältigt und ausgeraubt haben

Verdächtiger in Haft

1 Einen schnellen Fahndungserfolg konnte die Polizei am Mittwochmorgen in Achern für sich verbuchen: Bereits kurz nach einem Raubüberfall nahm sie einen Verdächtigen fest. Foto: Hildenbrand

Nach einem Raubüberfall am Mittwochmorgen in Achern hat die Polizei einen 44 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen.









Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Tatverdächtige gegen 8 Uhr durch ein Kellerfenster in ein Haus eingestiegen sein und eine Seniorin gewaltsam überwältigt haben. In der Folge soll er die Bankkarte der Frau entwendet und damit Bargeld an einem nahe gelegenen Geldautomaten abgehoben haben, teilt die Polizei mit.