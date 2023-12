Die Spendeneinnahmen des Charity-Konzertes wurden an gemeinnützige Vereine gespendet.

Das traditionelle Benefizkonzert des bekannten Gospelchors „Golden Harps“ am 27. Dezember 2023 war ein voller Erfolg: Mehr als 800 Besucher lauschten dem Konzert, bei dem Spendeneinnahmen von über 11.000 Euro erzielt wurden.

Im ersten Teil des Abends begeisterten die rund 25 ehrenamtlichen Sänger aus Lahr sowie die erfahrenen Solisten und eine Band die Gäste mit Weihnachtsliedern, modernen Gospel-Interpretationen und bekannten Popsongs. Im zweiten Teil gaben sie zusammen mit dem großen Chor des Musicals „Martin Luther King“ einen musikalischen Einblick in das bewegte Leben des Bürgerrechtlers. Zwischen den Liedern wurden Bilder von Martin Luther King eingeblendet und Texte über ihn gelesen.

Die Spendensumme geht an die gemeinnützigen Vereine „Einfach Helfen“ mit der Vorsitzenden Mauritia Mack und „Santa Isabel“ mit der Vorsitzenden Marianne Mack. Beide Vereine unterstützen mit ihrer Arbeit Kinder und Familien, die durch einen schweren Schicksalsschlag oder eine Krankheit in Not geraten sind und schnelle, unkomplizierte Hilfe benötigen.