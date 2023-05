Für die Veranstalter war das erste „Beetle-Season-Opening“ in Ettenheim ein voller Erfolg. „Bei schönem Wetter, bester Stimmung, tollen Fahrzeugen, leckerem Essen und interessanten Gesprächen konnten alle Teilnehmer und die Besucher die neue Saison erfolgreich einläuten“, erklärt Peter Frey, Mitbegründer des Beetle Stammtischs Baden-Württemberg aus Pforzheim.

Bei dem Restaurant „Barracuda-Garage“ in der Industriestraße 8 in Altdorf trafen sich am vergangenen Wochenende VW-Liebhaber – genauer Liebhaber von VW Käfern und VW Beetle.

Die kürzeste Anreisebetrug nur 500 Meter

Zum ersten Mal seit der Gründung im September 2020 hatte sich der Beetle Stammtischs Baden-Württemberg dazu entschlossen, ein überregionales Treffen zu veranstalten um sich mit Gleichgesinnten zu treffen und auszutauschen. „51 Teilnehmer aus drei Ländern folgten der Einladung und sorgten so für eine gelungene Veranstaltung“, erklärt Frey. Es seien Fahrzeughalter aus Deutschland, der Schweiz und Tschechien mit dabei gewesen. Die weiteste Anreise habe 901 Kilometer betragen, die kürzeste nur 500 Meter. Zudem hätten 250 bis 300 Besucher den Weg zu dem Treffen gefunden. Neben Spielen wie Muttern oder Zitronen stapeln, konnten die Teilnehmer auch an einem Kennzeichen-Quiz teilnehmen und sich an einer Fotostation mit einem Käfer aus Holz fotografieren lassen.

51 Teilnehmer stellten ihre Fahrzeuge in Altdorf aus. Foto: Decoux

Vor Ort waren auch die „Golden Flames Cheerleader“ des TuS Ellmendingen, – aus dem Wohnort des Mitbegründers Frey – die um 13 Uhr alle Cabrio-Fahrer lautstark anfeuerten. „Nach einem Countdown wurden gemeinsam und synchron die Dächer zum Season-Opening geöffnet und die Saison mit freudigem Hupen und Winken offiziell willkommen geheißen“, berichtet Peter Frey. „Das war das Highlight des Tages und ein richtiger Gänsehautmoment.“ Auch eine Tombola gehörte zum Programm, bei der es Sachpreise zu gewinnen gab sowie eine Fahrzeugprämierung und Auszeichnungen für die weiteste Anfahrt, die höchste Laufleistung und das älteste Fahrzeug. „Die Wahl zum schönsten Fahrzeug konnte ein VW Käfer BJ 1966 gewinnen, womit der Urvater des VW Beetle seine Nachfahren auf die Plätze zwei und drei verwies“, berichtet Frey. Sogar ein Großteil der Beetle-Besitzer hätte einen Käfer als schönstes Fahrzeug gewählt. Der Veranstalter zeigt sich im Gespräch mit unserer Redaktion sehr zufrieden. „Wir hatten eine top Location. Der DJ, die Elektronik und der Standort Ettenheim haben uns sehr gut gefallen“, sagt Frey.

Treffen wird wiederholt

Für den Beetle-Stammtisch Baden-Württemberg war das Treffen in Altdorf ein voller Erfolg. Der Mitbegründer Peter Frey kündigt an, dass das Treffen im kommenden Jahr am selben Standort noch einmal stattfinden soll. Ein großes Verbesserungspotenzial gebe es nicht. Lediglich am Rahmenprogramm und an den Spielen für die Besucher will die Gruppe für das nächste Jahr noch „etwas feilen“, so Frey. „Wir wollen aber eine kleine und familiäre Veranstaltung bleiben. Im nächsten Jahr kommen vielleicht 65 bis 70 Fahrzeuge, dann ist die Kapazitätsgrenze aber auch erreicht.“