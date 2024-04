1 Blick zur Anklagebank: die Verteidiger Sinan Akay (links) und Marvin Schroth mit dem Brüderpaar, das sich mit einem weiteren Verdächtigen vor dem Offenburger Landgericht für den brutalen Einbruch bei einem Ehepaar in Sulz verantworten musste. Foto: Schabel

Bei einem brutalen Einbruch in Sulz wurde eine Ehepaar misshandelt. Jetzt wurde am Offenburger Landgericht das Urteil über die drei Verantwortlichen gesprochen. Es war in Teilen überraschend.









Als Richter Matthias Eckelt die Verhandlung um 17.15 Uhr beendete, spielten sich emotionale Szenen im Gerichtssaal ab: Die beiden angeklagten Brüder gingen zuerst zu dem Mann, den sie mit einem dritten Täter in der Nacht zum 18. Juli 2023 in seinem Haus in Sulz überfallen hatten, und schüttelten ihm die Hand – das Opfer hatte als Nebenkläger am Prozess teilgenommen. Dann umarmten und küssten sie ihre Eltern, die das Verfahren aus der ersten Zuhörerreihe verfolgt hatten. Den Eltern müssen tonnenschwere Steine vom Herz gefallen sein – denn ihre Söhne, die seit der Tat in Untersuchungshaft gesessen hatten, durften das Landgericht als freie Männer verlassen. Dagegen klickten bei ihrem Mittäter wieder die Handschellen, er muss für mehrere Jahre hinter Gitter.