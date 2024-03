Unverpackt-Laden in Offenburg

1 Die Dreierspitze des „Einmachglas“: Luisa Sauerbrey (von links) übernimmt die Marktleitung des Unverpackt-Ladens, Bärbel Sauerbrey ist die Inhaberin und Till Sauerbrey ist Geschäftsleiter. Foto: Merz

Im „Einmachglas“ in Offenburg kann man fast alles kaufen – außer Verpackungen. Familie Sauerbrey hat das Geschäft nach Insolvenz im Mai übernommen. Nun hoffen sie auf mehr Zuspruch, um nicht ebenfalls bald die Reißleine ziehen zu müssen.









Nudeln, Kaffee, regionale Backwaren, Schokolade, Aufstriche, Obst und Gemüse, Drogerieartikel und Kerzen: Im „Einmachglas“ am Marktplatz in Offenburg findet man nahezu alles, was man für den Alltag benötigt.