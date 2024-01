Nachdem zu Beginn von einer "unbekannten Bedrohungslage" die Rede war, bringt die Poliezi nun Licht ins Dunkeln. Demnach sollen zwei Schüler auf ihrem Nachhauseweg gegen 12.45 Uhr von einem Mann beleidigt worden sein. Der zunächst Unbekannte soll hierbei aus noch ungeklärten Gründen eine Schusswaffe mit sich geführt haben, informiert die Polizei in einer Mitteilung.

Aufgrund weiterer umfangreicher Recherchen geriet im weiteren Verlauf ein 56 Jahre alter Mann in Verdacht, mit dem Vorfall in Verbindung zu stehen. Der Verdächtige wurde in der Folge durch Spezialkräfte widerstandslos vorläufig festgenommen. Hierbei wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls dauern an, so die Polizei weiter.

Vor Ort waren neben Polizeibeamten ein Rettungsdienst und das SEK. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste laut Mitteilung über dem Einsatzgebiet.