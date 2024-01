Umzug mit 69 Gruppen: So bunt war das „Berg un Tal“-Treffen in Schweighausen

So bunt war das „Berg un Tal“-Treffen in Schweighausen

12 Die „Wieber-Gugge Ramba-Zamba“ aus Teningensorgten beim Umzug in Schweighausen für viele Lacher. Foto: Axel Dach

Ein närrisches Wochenende hat die zahlreichen Besucher beim 38. Treffen der Narrenvereinigung „Berg un Tal“ in Schweighausen begeistert. Schon der Zunftabend am Samstag sorgte für eine ausgelassene Stimmung, am Sonntag zogen 69 Gruppierungen durchs Dorf und verbreiteten gute Laune.









Das Fest startete bereits am Samstagabend mit einem bunten Zunftabend in der Bergdorfhalle, bei dem auf der Bühne und in der fastnächtlich dekorierten Halle sowie im großen Außenzelt Spaß und Stimmung angesagt war. Zuvor hielt man in der nahegelegenen Dorfkirche eine Narrenmesse.