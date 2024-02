Umzug in Ringsheim: Dorfgeschehen wird auf die Schippe genommen

Umzug in Ringsheim

1 Die Feuerwehr klagte beim Umzug: Die Italiener übernehmen die Gastronomie in Ringsheim. Foto: Mutz

Der Wettergott meinte es gut mit den Rämässsern in Ringsheim, denn die Sonne verschönerte den kleinen aber feinen Umzug durch die Ortsmitte.









Viele Gäste am Rande der Umzugsstrecke bestaunten am Sonntag den farbenfrohen Zug. Nicht die große Politik, sondern traditionell das Dorfgeschehen wurde dargestellt und auf die Schippe genommen. An höchster Stelle präsentierte sich die Rämässerkönigin Jennifer I. auf dem Thronwagen dem Narrenvolk. Rämässerballett, Narrenrat, Räbwieber und -männer, sowie Hästräger waren beim Umzug zu bewundern.