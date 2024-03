1 Abteilungskommandant Dennis Möller aus Schuttern legte die Ölsperren im Bach mit Bindemittel aus Kork aus. Foto: Bohnert-Seidel

Umweltkatastrophe in Oberschopfheim: Nach einem Lastwagenunfall ohne Fremdeinwirkung ist am Montagmittag Öl in den Dorfbach gelaufen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und hat eine Ausbreitung in die Schutter verhindert.









Zwischen 800 und 1000 Liter Heizöl gelangten nach einem Unfall am Montagmittag in den Oberschopfheimer Dorfbach. Auf Höhe der Leutkirchstraße 39 verunglückte ein Lastwagen, in dessen separatem Tank sich Heizöl befand. Der Tank wurde bei dem Unfall aufgeschlitzt und die gesamte Menge Öl lief in die Kanalisation und in das Gewässer. Schnell musste gehandelt werden, um Schlimmeres zu vermeiden. Knapp 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren in die Beseitigung des Öls eingebunden . So konnte eine Ausbreitung des Heizöls in die Schutter verhindert werden. Insgesamt sieben Ölsperren haben die Einsatzkräfte im Bach auf einer Länge von knapp zwei Kilometern eingebracht.