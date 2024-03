Umfrage unter Unternehmen: In Lahr sind Arbeitsplätze in Gefahr

In Lahr sind Arbeitsplätze in Gefahr

1 Lahrer Firmen – hier im Industriegebiet West – schauen skeptisch in die Zukunft. Das ist das Ergebnis der neuen Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Lahrer Mittelständischer Industrieunternehmen (Almi). Foto: red/red

Bei zahlreichen Industrieunternehmen in der Stadt läuft es schlecht – das hat die neueste Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Lahrer mittelständischer Industrieunternehmen (Almi) gezeigt. Einige Unternehmen erwarten auch Entlassungen.









Link kopiert



„Wir sind in einem ganz tiefen Tal“, sagte Almi-Sprecher Ralf Leser, als er die Ergebnisse der Umfrage vorstellte. Mit am Tisch saßen auch die Lahrer Firmenchefs Frank Neumeister, Markus Kaufmann und Rolf Rubin, die sich ebenfalls besorgt um die Lahrer Wirtschaft zeigten. Er habe noch nie so eine Verunsicherung bei Unternehmerkollegen gespürt, sagte Leser, während Kaufmann einen „Auftragsmangel querbeet durch die Branchen“ betonte, Rubin einen „erheblichen Wettbewerbsnachteil bei den Energiepreisen gegenüber dem Ausland“ beklagte und Neumeister schwierige Rahmenbedingungen („wir hängen auch an der Weltpolitik“) zur Sprache brachte.