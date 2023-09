1 Im früheren Autohaus Schillinger tut sich etwas. Foto: Köhler

Mehr als 90 Jahre lang wurden auf dem Areal Autos verkauft, während Corona diente das markante Glashaus als Testzentrum, dann stand es eine Weile leer. Nun gibt es einen neuen Nutzer – und zwar bereits ab Montag.











Wer in dieser Woche aufmerksam in der Geroldsecker Vorstadt unterwegs war, hat gemerkt: Im ehemaligen Autohaus Schillinger tut sich etwas. Kisten mit Mineralwasser stapeln sich, einige Preisschilder hängen bereits und zwei Mitarbeiterinnen wuseln durch die Reihen. Am kommenden Montag wird die Seelbacher Firma Kloos eine Filiale in dem markanten Gebäude mit Glasfassade eröffnen.