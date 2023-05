Die Ettenheimer Stadtführungen starten am Freitag, 19. Mai, in die neue Saison. Es werden die letzten unter der Regie von Marina Betzle sein.

Dass in Ettenheim bei den Stadtführungen am Freitagabend Hexen, Mägde oder Nachtwächter durch die Stadt ziehen, daran hat man sich längst gewöhnt. Erst recht dann, wenn man an einer oder mehreren dieser Führungen der ausgebildeten Stadtführerinnen und Stadtführer schon einmal teilgenommen hat.

Sie gehören schließlich seit einem Vierteljahrhundert zum attraktiven Angebot der Stadt, genauer: deren Bürger- und Tourismusbüro.

So lange es dieses einstmals von der örtlichen Volkshochschule ins Leben gerufene Angebot für Einheimische, Touristen oder Interessenten aus dem näheren und weiteren Umland Ettenheims gibt, so lange zeichnete Marina Betzle für Organisation und Weiterbildung der Stadtführer-Crew dafür verantwortlich. In diesem Sommer zum letzten Mal, weil sie den Dirigentenstab in neue Hände gibt.

Noch nie musste eine Führung abgesagt werden

Phänomenal: In all der Zeit musste noch keine einzige Stadtführung abgesagt werden – weder am Freitagabend bei einer der wöchentlichen Führungen noch bei den eigens gebuchten Führungen von Gruppen, Betrieben, Einrichtungen, die dieses Erlebnis beispielsweise im Rahmen eines Betriebsausflugs zu buchen pflegen. So toll der Teamgeist der ganzen Stadtführer-Crew ist, so groß ist deren Einfallsreichtum, ihre Führungen immer wieder unter neuen Gesichtspunkten, in immer wieder „neuem Gewand“ anzubieten.

Treffpunkt für die Stadtführungen ist der Bärenbrunnen vor dem Rathaus. Foto: Stadt

Und Ettenheims Geschichte hat da wahrlich viel zu bieten. Hexen sind dort ebenso heimisch, wenngleich auch aus der Zeit gefallen, wie Mägde oder Nachtwächter. „Ettenheimer Persönlichkeiten“, eine weitere Thematik im diesjährigen Veranstaltungskalender haben da ebenso ihren Platz wie „Außergewöhnliche Frauen“ – und leicht lassen sich auch „Spuren der Revolution“ oder „Spuren des Judentums“ finden. „Kleine Kostbarkeiten“ finden sich da ebenso auf Schritt und Tritt wie die Zeit des Barock, in der Ettenheim nach dem Stadtbrand im Mittelalter wieder aufgebaut wurde.

„Auf Entdeckertour in einer alten Stadt“ – diese Themenstellung einer Führung gilt letztendlich für alle 21 Führungen, die zwischen 19. Mai und 6. Oktober, in der Regel um 19 Uhr am Bärenbrunnen vor dem Rathaus beginnend, angeboten werden.

Preise konnten gehalten werden

Auf eine Erhöhung der Gebühren, die für eine Führung bezahlt werden müssen, hat die Stadt auch in diesem Jahr verzichtet. 2,50 Euro beträgt sie für Erwachsene, 1,50 Euro für Kinder. Familien zahlen sechs Euro; mit der Schwarzwald-Card ist die Führung kostenfrei. Gruppenführungen kosten 50 Euro, Nachtwächter-, Sprachen- und Gewandführungen 60 Euro.

Die Themen der Führungen

Spaziergang auf barockem Rundweg:

19. Mai, 26. Mai, 2. Juni, 7. September, 21. September, 4. August, jeweils ab 19 Uhr

Auf Entdeckertour in einer alten Stadt: 9. Juni, 19 Uhr

Hexenführung: 16. Juni, 15. September; jeweils 18 Uhr

Auf den Spuren des Barock: 23. Juni, 19 Uhr

Auf den Spuren der Revolution: 30. Juni, 18. August; jeweils um 19 Uhr

Spaziergang mit einer Magd: 14. Juli, 1. September; jeweils um 18 Uhr

Ettenheimer Persönlichkeiten: 28. Juli, 19 Uhr

Kleine Kostbarkeiten: 11. August, 19 Uhr

Auf den Spuren des Judentums: 8. September, 18 Uhr

Außergewöhnliche Frauen: 22. September, 18 Uhr

Nachtwächterführung: 25. August, 20 Uhr; sowie 29. September und 6. Oktober, jeweils 19.30 Uhr

Informationen, Anfragen und Buchungen per E-Mail an tourist-info@ettenheim.de, im Internet unter www.ettenheim.de oder unter Telefon 07822/43 22 20. Für die Teilnahme an den wöchentlichen Führungen am Freitagabend ist keine Anmeldung erforderlich. Treffpunkt ist jeweils am Bärenbrunnen vor dem Rathaus