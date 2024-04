1 Jürgen Kattinger (von links) gratulierte den Geehrten Christa Klausmann-Weiß und Ludwig Hillenbrand. Foto: Mühl

Der Turnverein Lahr hat am Freitagabend seine Hauptversammlung abgehalten. Beim Bericht über die Finanzen wurde ein deutliches Minus aufgezeigt, das verschiedene Ursachen habe. Für die Versammlung im kommenden Jahr steht daher die Diskussion über eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge im Raum.









Der Turnverein (TV) Lahr blickte in seiner Hauptversammlung am Freitag auf ein sportlich vielfältiges Jahr zurück. Mehrere Themen beschäftigen den Vorstand jedoch beim Blick nach vorne. Dazu zählen Veränderungen in der Mitgliederstruktur, was sich unter anderem auf die Finanzen auszuwirken beginnt. Zum anderen stehen Fragen zum Versand der Vereinszeitschrift „TV Aktuell“ im Raum. Der bisher kostengünstige Versandweg ist mittlerweile nicht mehr möglich. Der Verein fragte zuletzt bei den Mitgliedern nach, wie der Versand am genehmsten zu regeln sei. Aufgrund der Rückmeldungen soll dann eine Strategie für die Zukunft erstellt werden. Klar ist, dass auf das „TV Aktuell“ nicht verzichtet werden soll.