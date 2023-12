Trunkenheitsfahrt bei Rheinau: Unterwegs mit zwei Promille

1 Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr Rheinau mit 32 Mann und fünf Fahrzeugen, ein Fachberater des THW und ein Statiker vor Ort, um sich um den 18-Jährigen und den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Foto: Friso Gentsch (Symbol)/dpa/Friso Gentsch

Mit ordentliche Alkohol im Blut hat ein 18-jähriger Autofahrer bei Rheinau am Sonntagmorgen Zehntausende Euro Schaden verursacht – und kam auch selbst zu Schaden.









Ein 18-jähriger Autofahrer war am frühen Sonntagmorgen auf der Ortsdurchfahrt Rheinau-Diersheim in Richtung L 75 unterwegs. Gegen 5.30 Uhr kam der mit über zwei Promille alkoholisierte Fahrzeugführer in einer 90 Grad scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab, erklärt die Polizei. Er stieß zunächst mit einem geparkten Auto zusammen. Dadurch entstand ein Schaden circa 10 000 Euro.