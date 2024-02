Trotz Regens: So sorgen die Narren in Ichenheim und Meißenheim für Stimmung

So sorgen die Narren in Ichenheim und Meißenheim für Stimmung

1 Ließen sich vom Regen nicht Schrecken: Umzugsteilnehmer und Zuschauer trotzdem dem teils starkem Niederschlag in Ichenheim mit närrischer Stimmung – und dem ein oder anderen Regenschirm Foto: Lehmann

Zuschauer und Teilnehmer der Umzüge im Ried haben sich am Sonntag als besonders wetterfest erwiesen. Trotz teils starkem Niederschlag sorgten alle Beteiligten für Hochstimmung. Manch einer zog gar von Meißenheim direkt weiter nach Ichenheim.









Närrisches Treiben sorgte am Sonntag im Ried für beste Stimmung. In Meißenheim und Ichenheim wurde zu den Umzügen aufgerufen, wo Besucher dem Regenwetter trotzten – danach wurde in den Hallen die fünfte Jahreszeit gefeiert. In Meißenheim stimmten sich Umzugsteilnehmer und Gäste bereits im Vorfeld auf das närrische Treiben ein.