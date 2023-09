85 000 Besucher haben in diesem Sommer den Weg ins Seelbacher Familienbad gefunden. Das sind rund 4000 Badegäste mehr als in Lahr.

Das Familienbad hat in dieser Saison rund 85 000 Besucher angezogen. Das teilte Bürgermeister Thomas Schäfer dem Seelbacher Gemeinderat in der Sitzung am Montagabend mit. Damit habe das Seelbacher Bad sogar die Besucherzahlen des Lahrer Terrassenbades getoppt. Dort waren bis zum Saisonende am Wochenende rund 81 000 Besucher zu Gast gewesen.

Lob gab es vom Verwaltungschef für die Kioskbetreiber, die auch für die Kontrolle am Eintritt verantwortlich ist. Zudem hat es in der Saison keine Unfälle gegeben. Auch die Technik habe einwandfrei funktioniert. Bürgermeister Schäfer erinnerte kurz an die angespannte Personalsituation. Ende der Sommerferien hatte das Bad (wir haben berichtet) aufgrund der Erkrankung eines Mitarbeiters an einigen Tagen nur Vormittags geöffnet. Da der Betriebsleiter, so Schäfer weiter, die Gemeinde im Frühjahr 2024 verlassen wird, biete sich da eine Chance, darauf entsprechend zu reagieren.