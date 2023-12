1 Der Kippenheimer Weihnachtsmarkt begeisterte mit seinem großen Angebot. Foto: Decoux

Klirrende Kälte hielt die Besucher nicht davon ab, den Weihnachtsmarkt in Kippenheim zu besuchen.









Der Kippenheimer Weihnachtsmarkt wartetet am Wochenende mit noch mehr Standbetreibern als in den Vorjahren auf. Die Querstraße mitsamt Parkplatz erstrahlte in weihnachtlichem Glanz mit Lichterketten und einem geschmückten großen Weihnachtsbaum.