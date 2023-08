Die kühlen Temperaturen und vor allem die starken Regenfälle der vergangenen Tage haben zahlreiche Veranstaltungen unter freiem Himmel buchstäblich ins Wasser fallen. Wie steht es um die in dieser Woche geplanten Filmnächte auf dem Lahrer Urteilsplatz?

„Die Filmnächte finden bei jeder Witterung statt“, gibt Jan Marc Maier, Geschäftsführer der Forum-Kinos ins Lahr, Offenburg und Rastatt, auf Nachfrage unserer Redaktion Entwarnung. Lediglich bei Sturm oder Gewitter werde nicht gespielt und die Ticketerlöse zurückerstattet. Darüber macht sich Maier allerdings keine Sorgen, zeigt sich – im Gegenteil – optimistisch: „Angesichts des momentan schlechten Wetters läuft der Vorverkauf überraschend gut, was vermutlich damit zusammenhängt, dass die Wetteraussichten für diese Woche für die Filmnächte auf dem Urteilsplatz sehr gut aussehen.“ So habe man für den Film „Rehragout Rendezvous“ bereits mehr als 400 Karten – von insgesamt 500 – verkaufen können. Darum sei es ratsam, sich Tickets im Vorverkauf zu besorgen.

Grundsätzlich ist der große Ansturm für Maier keine Überraschung: „Das war bereits absehbar, weil die Vorstellung von ,Guglhupf Geschwader’ im vergangenen Jahr komplett ausverkauft war.“ Der Grund: Beide Filme seien Komödien und sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet. „Darum haben wir für ,Rehragout Rendezvous’ gleich zwei Termine angesetzt“, gibt Maier einen Einblick in die Programmgestaltung.

Wichtigste Vorbereitungen werden noch getroffen

Bis die Filme allerdings unter freiem Himmel gespielt werden können, müsse man noch „die wichtigsten Vorbereitungen treffen“. So wird der Urteilsplatz laut dem Geschäftsführer Anfang dieser Woche zum Open-Air-Gelände umgebaut. „Das ist sehr aufwendig, da Leinwand, Podest, Absperrungen und die gesamte Bestuhlung aufgebaut werden müssen“, erklärt Maier.

Für ihn sei dieser Aufwand allerdings jede Mühe wert. „Es ist etwas ganz Besonderes, großes Kino unter freiem Sternenhimmel zu erleben – und das direkt mitten in der Stadt.“ Vor allem der Standort Lahr hat für den Forum-Chef eine besondere Bedeutung. „Es ist der Schönste unserer drei Open-Air-Standorte“, erklärt Maier und fügt an: „Die Kulisse mitten in der Innenstadt ist einfach einmalig und erinnert mich immer an die Filmfestspiele in Locarno“.

Schon seit Langem herrsche bei ihm Vorfreude. Zumal die Filmnächte auch für Besucher ein „einzigartiges Erlebnis“ seien. Wie das Wetter schlussendlich wird, könne er nicht beeinflussen – was auf der Leinwand zu sehen ist, allerdings schon. Deshalb ist sich Maier sicher: „Das Filmprogramm ist so abwechslungsreich, dass bestimmt jeder etwas findet.“

Das Programm

Dienstag, 8. August, und Samstag, 12. August:

„Rehragout-Rendezvous“ Mittwoch, 9. August:

„Einfach mal was Schönes“ Donnerstag, 10. August:

„Oppenheimer“ Freitag, 11 August:

„Der Nachname“ Sonntag, 13. August:

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“Alle Vorstellungen beginnen um 21.15 Uhr.